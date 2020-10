Francia, comprano gatto Savannah online: in realtà era una tigre

Incredibile in Francia. Una coppia ha acquistato un gatto Savannah su internet. O meglio, così credeva: in realtà era una tigre

Quello che è successo a Le Havre, una città della Francia, ha decisamente dell’incredibile. Una coppia, ormai due anni fa, ha acquistato online un gatto Savannah, razza rarissima e molto costosa. Dopo essersi messi d’accordo col rivenditore, i due hanno pagato la somma di 6mila euro e hanno portato a casa il felino.

Tutto bene quel che finisce bene, se non fosse che – dopo qualche giorno dall’acquisto – i due si sono accorti di non aver preso un gatto Savannah, bensì una tigre di Sumatra. Il cucciolo di animale, inoltre, è un’esemplare di specie protetta. Dopo la scoperta, la coppia di Le Havre ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, che hanno fatto scattare un’indagine per trovare il rivenditore.

Francia, comprano una tigre online: l’indagine

Un caso durato quasi due anni. Nel settembre del 2018, una coppia di Le Havre (in Francia) ha acquistato online un gatto Savannah, che poi si è scoperto essere in realtà una tigre di Sumatra. Dopo aver chiamato le forze dell’ordine, sono scattate le indagini per individuare il rivenditore e chi era con lui. Alla fine, dopo due anni di lunghe ricerche sul traffico illegale di animali selvatici, si è risaliti alla banda che portava avanti il tutto.

Sono state arrestate ben nove persone che, da diverso tempo, si occupavano di affittare e vendere animali selvatici a persone facoltose. La tigre di Sumatra è una specie protetta, che ovviamente non può essere né tenuta in casa né trasportata senza alcuni permessi e documenti specifici. Anche la coppia, alla fine, è stata accusata di traffico di specie protetta.

