Diletta Leotta ha appena pubblicato una fotografia che sta infiammando i social network, data la bellezza incontenibile che le contraddistingue.

Diletta Leotta è una delle personalità più amate dagli italiani e per questo qualsiasi cosa faccia diventa subito virale e oggetto di attenzioni. La bellissima donna siciliana ha da pochi minuti condiviso sul proprio canale Instagram ufficiale una nuova fotografia che ovviamente la vede come protagonista assoluta dello scatto. La conduttrice televisiva, nonché giornalista, dopo aver iniziato piano piano con Sky Sport si è confermata come una delle più amate e seguite influencer che abbiamo qui in Italia. Il suo fisico scultoreo e le sue forme abbondanti, unite alla sua bravura e alla sua simpatia, ne fanno una delle preferite assolute del pubblico italiano di tutte le età. E da qualche minuto non si parla che di lei sui social network e nelle chat di Whatsapp.

Diletta Leotta infiamma Roma: il vestito è inguinale – FOTO

Diletta ha appena pubblicato una fotografia che la vede riposarsi un po’ in una taverna di Roma. La donna appare come sempre mostrando tutte le sue beltà all’occhio indagatore e curioso dell’osservatore che la segue su Instagram. Il vestito che porta è scuro e non ha le spalline solite, mantenendosi con un elastico attorno al suo petto e braccia. In basso, invece, grande spazio alle lunghissime gambe della ragazza di origini siciliane, che mostra la propria figura con fierezza. A completare un paio di grandi e lunghi stivaloni neri, utili quando il terreno è umido e scivoloso.

