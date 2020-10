Cuneo, versava ansiolitici nel cappuccino della collega: il motivo

A Cuneo una donna ha versato per mesi degli ansiolitici nel cappuccino della collega. Voleva farle perdere il posto di lavoro spaventata dai tagli al personale dell’azienda.

Una vera e propria trappola per fare in modo che commettesse un errore e diventasse così la migliore candidata possibile per il licenziamento. A Cuneo è accaduto infatti che una donna ha deciso di avvelenare sistematicamente una sua collega mettendole ogni mattina nel cappuccino delle benzodiazepine. La compagnia assicurativa per la quale lavoravano entrambe stava attraversando un periodo di forte difficoltà economica e iniziava farsi largo l’idea sempre più insistente che un taglio del personale fosse inevitabile. E così la donna ha deciso che il modo migliore per conservare il suo posto di lavoro era quello di danneggiare la sua collega. Era lei infatti che ogni mattina si recava nel bar di fronte l’agenzia per portare caffè e cappuccino per tutti.

Leggi anche: Terni, 18enne muore per overdose: “Era il regalo per il suo compleanno”

Cuneo, versava ansiolitici nel cappuccino della collega: l’ha drogata per mesi

E prima di tornare in ufficio, versava ogni giorno in grandi quantità degli ansiolitici nel caffè della vittima. Lo scopo era quello di rallentarne i riflessi e la reattività affinché commettese un errore e si mettesse in cattiva luce agli occhi dei suoi datori di lavoro. E la vittima, come ha dichiarato in seguito agli inquirenti, ha incominciato ad avvertire per mesi dei sintomi inspiegabili, che l’hanno portata anche ad avere un incidente in autostrada. Finché a un certo punto, non si è resa conto che quei sintomi si presentava ogni volta che andava in ufficio e un sospetto si è insinuato nella sua testa. E così si recata dai carabinieri e sono iniziate le indagini. Gli inquirenti hanno iniziato a seguire la sua collega e hanno scoperto come riuscisse ogni mattina mettere le benzodiazepine nel cappuccino. E difatti la prova che ha definitivamente incolpato la donna, è stata l’analisi in laboratorio sulla bevanda, che ha rivelato la presenza di una grande quantità di ansiolitici.

Leggi anche: Tragedia a Ragusa, pensionato ucciso investito da un’auto