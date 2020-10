Covid-19, Nazionale di calcio italiana ha un caso positivo nella propria squadra. Si tratta di Stephan El Shaarawy.

Il Covid-19 non guarda in faccia a nessuno e continua a diffondersi. Il Paese è ormai in una situazione veramente molto complessa, che sembra sempre più difficile e tragica. L’Italia infatti, come molte altre nazioni dell’Europa, in questo momento è nel bel mezzo di una pesante ondata di contagi di ritorno, che stanno facendo lievitare i bollettini regionali e nazionali. Sempre più persone si ammalano, sempre più persone muoiono, sempre più persone vanno negli ospedali e finiscono nei reparti di terapia intensiva. Gestire la pandemia, conviverci come in molti affermano, non è di certo una passeggiata, e le prove continuano a pioverci in testa. L’ultima arriva direttamente dalla Nazionale di Calcio Italiana, dove un giocatore è stato trovato positivo al Covid-19.

Covid-19, Nazionale: El Shaarawy positivo con carica bassa

Il giocatore in questione è l’attaccante made in Italy Stephan El Shaarawy, che attualmente non gioca più in Serie A. Il ragazzo è stato ad un passo dalla Roma in questa stranissima sessione di calciomercato che si è da poco conclusa, ma alla fine non c’è stato nulla da fare e continuerà a giocare in Cina. Proprio lui è stato trovato positivo alla malattia originatasi nei mercati della carne di Wuhan ad inizio anno. Secondo le notizie riportate, però, la sua carica virale è piuttosto bassa. Di certo però è una notizia che colpisce e non poco, dato che ora tutta la squadra potrebbe essere colpita e sottoposta a tamponi e isolamento. Ancora una volta quindi viene da chiedersi se queste gare internazionali con tante persone che cambiano Paese sia una buona idea in questo momento.

LEGGI ANCHE —> Cristiano Ronaldo è positivo al Coronavirus: l’esito del tampone