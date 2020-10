Covid-19, Juventus U23 è attualmente in isolamento a causa della positività di un membro che ovviamente ha interagito con tutti: l’allenatore.

Il Covid-19 non sta dando tregua all’Italia, che è nel bel mezzo di una nuova e potente ondata di contagi di ritorno. Per questo motivo è necessario che tutti seguano precisamente e alla lettere le imposizioni del governo e delle regioni, in ossequio ovviamente alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per questo motivo è necessario, dove possibile, evitare di fare assembramento e di creare delle condizioni tali da permettere alla pandemia originatasi a Wuhan di continuare a circolar liberamente ovunque e riportare la situazione a quella di diversi mesi fa. A dimostrare ancora una volta come il virus continui a girare è stata la decisione che riguarda da vicinissimo la Juventus U23, che da questo momento in poi sarà in isolamento in seguito ad un caso di positività.

Covid-19, Juventus U23 in isolamento: l’allenatore è positivo

Il calcio continua ad essere vittima del Covid-19, come succede ormai da troppo. E questo forse potrebbe e dovrebbe spingerci a fare delle riflessioni in merito al campionato e al giocare le gare. Ad essere risultato positivo per quanto concerne la Juventus U23 non è un giocatore, come è accaduto per la prima squadra con CR7 che resterà ai box. I tamponi hanno infatti indicato la positività al Covid-19 del tecnico della squadra, Lamberto Zauli. Proprio perché in continuo contatti con gli altri ragazzi, ora tutti sono in isolamento fiduciario, per cercare di monitorare la situazione e evitare possibili interazioni pericolose con persone al di fuori della società. Una situazione molto particolare e strana, l’ennesima da quando il Covid-19 ha colpito il mondo dello sport.

