Calciomercato Juventus, vicino Sergio Ramos: non rinnoverà con il Real

Possibile colpo da 90 per il calciomercato della Juventus che potrebbe assicurarsi Sergio Ramos: lo spagnolo non rinnoverà con il Real Madrid

Dopo oltre 15 stagioni, Sergio Ramos ed il Real Madrid potrebbero dirsi addio. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno pare un affare complicato per questioni legate all’età. La Juventus, secondo quanto riferito da El Chiringuito Tv, starebbe assistendo ai vari risvolti con molta attenzione. Qualora, infatti, il difensore dovesse lasciare i Blancos potrebbe riabbracciare nuovamente Cristiano Ronaldo, con cui ha trionfato 4 volte in Champions League.

La trama, però, potrebbe essere più intricata di quanto si pensi. Questo perché, qualora Ramos dicesse addio, il Real Madrid potrebbe fiondarsi proprio su un bianconero per sostituirlo. Si tratta di Matthijs de Ligt che attualmente viene valutato 80 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, vicino il colpo Alaba

David Alaba ed il Bayern Monaco a fine stagione si separeranno quasi sicuramente. L’austriaco non ha intenzione di rinnovare e la società non pare voglia spingersi troppo oltre nel convincerlo. Questa situazione, già in estate, aveva fatto sì che diversi top club iniziassero a corteggiare il difensore in vista di un eventuale trasferimento. Tra questi, oltre PSG ed Inter, ci sarebbe proprio la Juventus che negli ultimi giorni avrebbe avuto un colloquio con l’agente, pare andato a buon fine.

Il calciatore piace per la sua capacità di giocare sia a destra che al centro ed è adatto sia alla difesa a quattro che quella a tre. La volontà bianconera è quella di svecchiare un reparto capitanato da Bonucci e Chiellini che hanno rispettivamente 33 e 36 anni. L’acquisto di Alaba permetterebbe ciò (ha 28 anni) ed al contempo garantirebbe anche una certa esperienza internazionale.

