iPhone 12 e 12 Pro sono appena stati annunciati da Apple nel famoso Keynote che ormai è simbolo dell’azienda di Cupertino.

Dopo mesi di attesa finalmente Apple ha deciso di annunciare la prossima serie di iPhone che faranno la differenza e getteranno lo standard per gli altri dispositivi. Dopo un Keynote che sorprese tutti per l’assenza del famosissimo smartphone made in USA, infatti, l’attesa per il dispositivo che ormai ha fatto la storia dell’azienda ha portato ad un grande hype. Gli AirPad e la serie smartwatch Six dell’ultimo evento non hanno di certo saziato la fame di coloro che amano Apple, che vogliono avere soprattutto lo smartphone con la mela sul retro, come il primo del suo genere quando, anni fa, Steve Jobs cambiò per sempre la storia della tecnologia. Qui il video.

Apple, iPhone 12 e 12 Mini: prezzo e caratteristiche della nuova serie

I nuovi iPhone della serie 12 avranno il supporto totale della linea 5G, con picchi annunciati anche oltre i 3 Gigabit al secondo. Per avere queste prestazioni Apple ha deciso di trasformare le cornici dello smartphone in antenne.

Ad alimentarlo l’A14 Bionic, che aumenta la velocità di elaborazione dei dati e delle operazioni, soprattutto per quanto concerne il gaming che cresce di anno in anno e che attira porzioni sempre più giovani.

Lo schermo si preannuncia un vero e proprio gioiello. Sarà infatti un 6.1″ Super Retina XDR con un contrasto di 2000000:1. Aumenterà la luminosità ma anche la qualità di densità di pixel, che salgono.

Sul dispositivo anche un nuovo sistema definito MAGSAFE, che servirà per migliorare la ricarica wireless tramite magneti più precisi e di nuova generazione.

L’iPhone 12 Mini avrà tutte le stesse caratteristiche, ma costerà 699 euro ed avrà uno schermo di 5.4 pollici. L’iPhone 12 costerà 799 euro.

