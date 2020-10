3 alimenti hanno lo stesso sapore se mangiati col naso tappato: quali sono

3 alimenti hanno lo stesso sapore se mangiati col naso tappato: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa curiosa notizia.

La cucina rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle grandi passioni degli italiani e il nostro paese è annoverato tra i posti in cui si mangia sicuramente meglio. C’è chi è goloso e preferisci i dolci, c’è chi ama la pasta e vorrebbe mangiare solo i primi e chi, invece, preferisce i secondi di carne/pesce e i contorni. Ognuno di noi, insomma, ha i propri gusti soprattutto in virtù del fatto che ogni alimento ha un sapore diverso dagli altri. Ma non è sempre così, anzi esistono alcune pietanze che hanno lo stesso sapore. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a questa curiosa vicenda.

3 alimenti hanno lo stesso gusto se mangiati col naso tappato

“Mele, patate e cipolle hanno tutte lo stesso sapore se le si mangia con il naso tappato” è una frase ricorrente, che leggiamo sempre più spesso in giro. E, secondo alcune persone che lo hanno provato, è davvero così: i 3 alimenti, infatti, avrebbero il medesimo gusto se li assaggiamo con il naso tappato. Un qualcosa di davvero sorprendente, che nessuno sapeva fino a qualche ora fa. Che dire a questo punto? Provare per credere!

