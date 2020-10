Under 21, nuovo calciatore positivo al coronavirus: il comunicato

Un altro calciatore della Nazionale italiana Under 21 è stato trovato positivo al coronavirus: i dettagli

Nuovo caso di positività al coronavirus in Serie A, si tratta di Riccardo Marchizza dello Spezia che attualmente è in ritiro con la nazionale Under 21 dell’Italia. Il comunicato è arrivato dal club ligure sul proprio sito ufficiale: “Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19”. Nel gruppo di Nicolato sono ora 9 i contagiati tra cui Bastoni, Carnesecchi, Gabbia e Plizzari.

Under 21, a rischio la sfida contro l’Irlanda del Nord

Arrivati a questo punto non si esclude che la sfida in programma domani, martedì 13 ottobre, contro l’Irlanda del Nord. Le prescrizioni Uefa sono molto chiare: il match si può giocare fino a quando una delle due squadre ha almeno 13 calciatori, tra cui il portiere, da schierare in campo. Difficile che si arrivi a questo punto, ma in quel caso potrebbe trovare anche spazio l’ipotesi di proseguire al netto della mancanza di spazi utili per effettuare eventuali recuperi.

L’Italia, con sei partite su 10 totali da disputare, è seconda nel Gruppo A per le qualificazione ai prossimi Europei Under 21. Gli azzurrini sono a 13 punti, a 3 distanze proprio dall’Irlanda che però ha una gara in più. Gli uomini di Nicolato dovranno stare attenti dietro a Svezia ed Islanda che sono a 12 punti. Armenia e Lussemburgo distaccate con 3 punti a testa.

Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19 ➡️https://t.co/oFRgt1RywS pic.twitter.com/Q6I5Yc1NDZ — Spezia Calcio (@acspezia) October 12, 2020

