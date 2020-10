Maria Chiara Previtali è morta all’età di 18 anni, nel giorno del suo compleanno a causa di un’overdose di eroina. Indagato il fidanzato.

Una tragedia si è consumata ad Amelia, in provincia di Terni, in Umbria. Una ragazza di 18 anni, Maria Chiara Previtali, è morta il giorno del compimento della maggiore età. Lo scorso venerdì 9 ottobre era il giorno del suo compleanno e per festeggiarlo la ragazza ha organizzato la mattina un aperitivo con le amiche per poi concludere la serata a casa del fidanzato.

Intorno alle ore 20.00, il fidanzato ha contattato il 118 e gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 18enne.

La vita di Maria Chiara Previtali sarebbe stata stroncata da una dose di eroina. L’indagato sarebbe il suo fidanzato, già noto alle forze dell’ordine di Amelia per l’uso di sostanze stupefacenti.

Terni, 18enne muore per overdose: “Era il regalo per il suo compleanno”

“Era il regalo per il suo compleanno. Non aveva mai provato l’eroina prima di quel momento”, afferma Francesco, il fidanzato di Maria Chiara Previtali, la 18enne morta nel giorno del suo compleanno per overdose di eroina.

Francesco è stato sottoposto ad un interrogatorio di sei ore, durante il quale ha risposto alle domande che riguardavano la dinamica dell’accaduto. Il giovane al momento è indagato per aver ritardato la richiesta di soccorso degli operatori sanitari del 118.

Maria Chiara Previtali si sarebbe potuta salvare se il suo fidanzato non avrebbe esitato a contattare immediatamente i soccorsi del 118. Alle forze dell’ordine non è chiaro il motivo per il quale si è chiesto soccorso solo due ore dopo che la ragazza ha iniziato a stare male.

Nonostante ciò, secondo quanto riferito dalla famiglia della vittima, la 18enne da quando si era fidanzata con Francesco era totalmente cambiata. Prima era solare e responsabile. Poi tutto è cambiato fino alla tragica morte avvenuta nel giorno del suo 18esimo compleanno.

