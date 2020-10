Playstation 5, giochi PS4 non compatibili verranno aggiornati: la lista

Tiene ancora banco la questione retrocompatibilità della Playstation 5. Secondo Sony alcuni giochi PS4 non compatibili verranno aggiornati prima del lancio.

Manca un mese esatto dall’uscita di Playstation 5 sul mercato eppure c’è un tema che tocca tutti gli amanti della console, ossia la retrocompatibilità. Infatti non tutti i giochi acquistati per PS4 saranno disponibili su PS5 al lancio, alcuni verranno aggiunti con degli aggiornamenti. Mentre altri invece non saranno aggiornati e potranno essere giocati solamente sulla console di current-gen.

Ad oggi i giochi non compatibili con la nuova console di Sony sono ben dieci. Tra questi troviamo anche DWVR. Gli sviluppatori del gioco actrion hero, però, con un comunicato hanno annunciato di essere pronti ad aggiornare il gioco anche per la nuova console. Infatti nella nota si legge: “Sto lavorando a una patch che risolva il problema. Spero che arrivi prima del lancio di PS5″ – ha poi concluso – “Verificherò anche se il gioco possa essere migliorato con la boost mode di PS5, ma dovrò prima fare qualche esperimento.”

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus nel Mondo, in Giappone oltre 90mila positivi: la situazione

Playstation 5, i giochi di PS4 non compatibili: la lista

Dopo la notizia della mancata retrocompatibilità, DWVR ha deciso di mettersi all’opera per rendere fruibile il gioco anche su Playstation 5. Infatti dopo il comunicato gli sviluppatori di Mad Triangles hanno assicurato un aggiornamento per il videogame.

Ad oggi sono solamente 10 i giochi non compatibili con PS5 e sono:

DWVR;

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One;

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2;

Just Deal With It!;

Shadow Complex Remastered;

Robinson: Il viaggio;

We Sing;

Hitman Go: Definitive Edition;

Shadwen;

Joe’s Diner.

Di questi giochi, come anticipato, solamente DWVR ha dichiarato di mettersi all’opera per rendere il videogioco compatibile con la nuova console. Infatti per gli altri nove giochi non è stato annunciato ancora nulla e con molte probabilità non ci saranno nemmeno aggiornamenti. Il messaggio degli sviluppatori dell’action game, però, fa sperare in una patch anche degli altri nove titoli. Solamente nei prossimi giochi si sapranno ulteriori notizie su tutti i videogames che non saranno disponibili sulla nuova console di Sony.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coronavirus nel Mondo, in Giappone oltre 90mila positivi: la situazione

L.P.

Per altre notizie di Tech24, CLICCA QUI !