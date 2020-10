Nick e Lins, due fidanzati belgi da anni girano il mondo completamente nudi. Sono naturisti convinti e in più di 30mila li seguono

Il naturismo come scelta di libertà e di vita. Ne sono convinti Nick e Lins De Corte, due fidanzati belgi che da 12 anni girano il mondo completamente nudi seguendo il principio ‘La vita è migliore senza vestiti’.

La coppia naturista ha da tempo aperto un blog, ‘Naked Wanderings‘ e una pagina Instagram omonima, seguita da più di 30mila persone. E lì racconta tutto quello che vive, cercando di smontare le idee preconcette che molti hanno sul mondo del naturismo. Per loro è stata una scelta libera, dopo avere frequentato un centro benessere nel quale essere nudi era una delle condizioni.

Hanno scoperto di potersi sentire più liberi ma soprattutto che nel mondo esistevano tanti villaggi vacanze, campeggi e possibilità di soggiorni per i naturisti. Da allora non si sono più fermati, visitando diversi Paesi e descrivendo ogni volta i loro viaggi con ricchi servizi fotografici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francia, mega focolaio al campo nudisti: oltre cento i contagiati

Nick e Lins, l’unico problema è nelle foto: i social non perdonano le nudità

Ora lo scopo di Nick e Lins è diventato quello di sfatare i preconcetti. Chi critica il naturismo è convinto che ci sia un chiaro sfondo sessuale alla base di questa scelta mentre invece secondo loro le persone possono stare nude senza per questo avere nessuno stimolo. E poi c’è chi crede che questa sia una scelta principalmente delle persone anziane, ma così non è.

Atttraverso i loro profili, danno consigli di viaggio per i naturisti anche se incontrano non pochi problemi legati alla natura delle loro immagini. Nudi girano il mondo, nudi quindi devono apparire. Ma le rigide regole dei social non permettono spesso queste genere di foto e così loro le aggirano cercando di coprire almeno le parti intime con oggetti e tagli particolari.

Quando è scoppiata la pandemia mondiale non erano in patria ma in Messico. E così sono stati costretti a fermarsi lì, in una spiaggia nudista. Poi appena sono stati di nuovo liberi di girare, sono tornati in Europa e ricominciato le loro vacanze.