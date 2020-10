Morto Giuseppe Lanza di Scalea, discendente dalla famiglia Florio

All’età di 74 anni è morto Giuseppe Lanza di Scalea, discendente di Ignazio e Franca Florio: l’uomo è stato anche il compagno di Alba Parietti

All’età di 74 anni è morto il principe discendente della famiglia Florio, Giuseppe Lanza di Scalea. Sua madre era Arabella Salviati.

Alba Parietti, showgirl italiana molto nota al pubblico, è stata sua compagna per 8 anni tra la fine degli anni ’90 ed inizio 2000. La donna, in occasione della sua scomparsa, gli ha dedicato un lungo post su Instagram poi rimosso. Il motivo della cancellazione, rivela Alba, è dovuto al fatto che non vuole che le sue parole vengano utilizzate in contesti “non appropriati”.

Giuseppe Lanza di Scalea, il saluto della Parietti

“Giuseppe sei stato l’uomo migliore del mondo. Il padre più amoroso, dolce e presente per Giulia e per me l’amico più grande della vita. Sei stato per tutti noi un sole meraviglioso che scaldava l’animo con gentilezza e sorriso. Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all’ultimo, lo hai fatto con Francesco nel momento più difficile della sua vita e nelle sue battaglie. Mi sei stato vicino quando mia madre è andata via. Abbiamo condiviso tutto: vita e morte, tragedia e gioie. Mai nulla di brutto, in 20 anni mai una parola, un gesto, qualcosa che mi abbia fatto male. Non mi hai mai deluso. Solo cose bellissime e ricordi meravigliosi. Sono stata onorata e fortunata ad averti al mio fianco prima, e come amico poi: avrei dato un braccio per te. Ci siamo voluti veramente un bene dell’anima. Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro, mio padre, mio fratello, la persona di cui più mi fidavo al mondo”.

