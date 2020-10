Italia Under 21, contro l’Irlanda in campo l’Under 20: ok dell’Uefa al cambio. Saranno schierati anche quattro “fuoriquota”

La trasferta dell’Italia Under 21 in Islanda, per disputare la gara di qualificazione all’Europeo di categoria, è costata molto cara. Sono risultati infatti positivi nei giorni scorsi ben sette elementi della squadra, più un membro dello staff. Nello specifico si tratta di Matteo Gabbia, Alessandro Plizzari, Alessandro Bastoni e Marco Carnesecchi, a cui si sono aggiunti anche Riccardo Marchizza, Alessandro Russo e Raoul Bellanova. Una rosa falcidiata che ha fatto correre ai ripari la Federazione in vista della sfida all’Irlanda martedì pomeriggio. Ecco quindi l’idea di schierare l’Under 20 di Bollini al posto della 21 di Nicolato, con le porte dello stadio dell’Arena Garibaldi di Pisa che rimarranno rigorosamente chiuse.

Italia Under 21, contro l’Irlanda in campo l’Under 20: ok dell’Uefa per schierare 4 fuoriquota

La Nazionale Under 20 di Bollini non ha al momento casi di positività al suo interno e si sta allenando in questi giorni al centro tecnico federale di Coverciano. L’Uefa ha comunicato poco fa il suo ok al cambio proposto dalla FIGC per venire incontro alle necessità sanitarie italiane. Tuttavia per dar manforte ai “fratelli minori” verranno schierati anche quattro fuoriquota, appartenenti cioè all’Under 21.

Si tratta di Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Riccardo Sottil e Sandro Tonali. I quattro erano stati contagiati in passato ma hanno smaltito la positività e sono regolarmente convocabili. Tra l’altro per questi ultimi due la notizia del contagio è stata svelata proprio dalla Federazione solo oggi.

Amaro il commento del Ct Nicolato: “Sappiamo che siamo di fronte ad una situazione molto complessa ma ci dispiace comunque molto non poter giocare. Devo però sottolineare il senso di responsabilità di tutti, giocatori e staff, che a mio avviso vale molto più di una vittoria”.

