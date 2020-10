Giappone, presentato il whisky di Kenshiro e Raoul

Il marchio giapponese Whiskey Mew ha presentato il Whisky Fist of the North Star in due varietà diverse: una dedicata a Kenshiro, l’altra a Raoul

Se amate anime e manga ed in particolare Fist of the North Star, conosciuto come Ken il guerriero in Italia, ma adorate anche lasciarvi andare ad un bicchierino di whisky la sera, c’è una notizia che fa al caso vostro. Il marchio giapponese Whiskey Mew ha presentato il Whisky Fist of the North Star in due varietà di single malt: una è dedicata a Kenshiro, l’altra a Raoul.

Al momento la produzione è limitata, sono infatti disponibili solamente 240 bottiglie da 700 ml di Kenshiro Teaninich e 193 bottiglie di Raoh Glentaucher con le stesse dimensioni. Le prime costano 19.000 yen (151 euro) ad unità, le altre invece 22.000 yen (175 euro). Per procedere con l’acquisto basterà ordinarlo dall’e-commerce dell’azienda.

Il whisky di Kenshiro

Come tutti i single malt, il whisky di Kenshiro contiene orzo maltato e distillato in alambicchi discontinui. Esso è stato prodotto presso la storica distilleria Teaninich, appartenente alle Highland scozzesi. Il liquore è stato invecchiato vent’anni ed ha una gradazione alcolica 47,1%. Molto fresco e vivace, ha un retrogusto di cannella, pompelmo, nocciola e banana verde. Gli esperti lo indicano come raffinato e complesso, ben bilanciato nella combinazione di agrumi, noci e fagioli rossi dolci. I produttori consigliano di tagliarlo con acqua tonica qualora lo si voglia rendere ancor più liscio. Viene considerato perfetto per la preparazione dell’highball, drink famoso in Giappone.

La versione di Raoul

La bottiglia di Raoul contiene un whisky Speyside prodotto nella distilleria Glentauchers che fu fondata nel lontano ‘800 da Buchanan e da Lowrie nella fattoria Tauchers. Il liquore in questo caso è invecchiato 22 anni ed ha una gradazione alcolica del 51,8%. L’aroma molto intenso arriva dal mix di erbe, citronella, chips di banana dolce e vino di prugna. Il gusto è speziato e maltato. Queste caratteristiche lo rendono più forte e deciso rispetto al whisky di Kenshiro.

