Francesca Cipriani ha appena condiviso una foto che sta facendo impazzire i social network. La donna infatti si è fotografata mostrando tutta se stessa.

Francesca Cipriani è tra le showgirl più conosciute e amate di tutta Italia. La famosa ragazza dai boccoli biondi, infatti, da anni è protagonista di alcuni salottini della televisione e ha preso parte a diversi famosi show made in Italy. Istrionica nella sua semplicità, ha preso parte a programmi di intrattenimento come La Pupa e il Secchione, ma anche a Quiz e trasmissioni incentrate sulla competizione come Avanti un’Altro. Alta, bellissima e biondissima, il suo vero nome è Francesca Cipriani D’Altorio. La ragazza è nata a Popoli, Abruzzo, il 3 luglio 1984, portando benissimo i suoi anni. A precederla è però la sua bellezza e soprattutto la sua figura incontenibile, sulla quale ha agito con delle mastoplastiche additive negli anni, fino a raggiungere delle curve veramente mozzafiato, che ricordano alcune pin-up degli anni Trenta e Quaranta.

Francesca Cipriani esplosiva, il vestitino nero cade – FOTO

La donna si è fatta fotografare mentre indossa un vestitino nero a pois bianchi. Il drappo le cade addosso con leggerezza, accompagnando le sue formosità con una morbida linea. La spallina della sua spalla destra è completamente caduta, e lascia libertà all’occhio indagatore e scrutatore. A mantenere il vestito è solo il leggero drappo di pelle sulla spalla sinistra, che crea un disegno obliquo lungo le sue beltà. I capelli sono ancora più ricci e mossi del solito, mentre lo sguardo resta sempre magnetico e potente.

