Eloisa Fontes, la top model ritrovata in una favela di Rio: i dettagli

È stata ritrovata in una favela di Rio de Janeiro Eloisa Fontes, la top model scomparsa lo scorso anno a New York

Lo scorso giugno 2019, la top model Eloisa Fontes scappò da New York, dove abitava insieme a suo marito Andre Birleanu. Per oltre un anno, i familiari hanno continuato a cercarla imperterriti, provando a capire dove potesse essere andata e per quale motivo. È di poco fa la notizia del suo ritrovamento.

La donna, originaria dello Stato di Alagoas nel nord-est del Brasile, si trovava a vagabondare nella favela del Morro do Cantagalo, a Rio de Janeiro. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, lo scorso 6 ottobre una squadra di agenti l’ha intercettata mentre girava per la favela a torso nudo e senza scarpe. Con sé, Eloisa Fontes portava uno zaino con al suo interno alcuni vecchi contratti con le agenzie di moda.

Eloisa Fontes, modella scomparsa un anno fa: la vicenda

Il troppo stress e alcuni problemi con suo marito. Dovrebbero essere queste le motivazioni che hanno portato Eloisa Fontes – top model che ha sfilato anche per Dolce & Gabbana – ad abbandonare la sua vita a New York e a scappare in una favela di Rio de Janeiro. Dopo oltre un anno di ricerche, lo scorso 6 ottobre alcuni agenti di polizia la hanno intercettava mentre vagava a torso nudo e senza scarpe.

In realtà, la modella non è nuova a questo tipo di azioni. Già nel 2019, la donna aveva fatto perdere le sue tracce per qualche tempo, salvo poi essere ritrovata qualche giorno in stato confusionale vicino alla sua abitazione. In quel caso, il suo compagno chiese la separazione e la custodia della figlia.

