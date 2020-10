Covid-19, vaccino Irbm in arrivo: “3 milioni di dosi entro Natale”. La conferma arriva direttamente dal presidente dell’azienda di Pomezia, Piero Di Lorenzo.

La nuova ondata di coronavirus nel mondo ha spostato ancora più l’attenzione sulla ricerca del vaccino. Le diverse aziende farmaceutiche internazionali stanno testando le dosi da somministrare alla popolazione e più o meno i tempi sembrano coincidere. Putin ha già annunciato da tempo l’arrivo dello “Sputnik“, inviato anche in Venezuela. Trump nel corso della sua campagna elettorale ha definito come imminente la fine del Covid-19, grazie alle cure prodotte in America. In Cina, novembre dovrebbe essere la deadline della diffusione generale del vaccino, esteso anche al resto dell’Asia. In Europa di certo non stiamo a guardare e la collaborazione tra Oxford e Pomezia sembra aver portato i frutti sperati. Secondo quanto dichiarato dal presidente della Irpm, Piero Di Lorenzo: “Se non ci saranno problemi è probabile che almeno 3 milioni di dosi saranno disponibili in Italia per Natale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, Di Maio: “Vaccino? Prime dosi in arrivo entro fine anno”

Covid-19, vaccino Oxford-Irbm in arrivo: “Entro Natale almeno 3 milioni di dosi”

Secondo quanto sottolineato da Di Lorenzo: “Entro un mese termineremo la sperimentazione di Fase III. A quel punto si passerà alla cosiddetta ‘rolling review’, che durerà poche settimane, con tempi compressi al massimo rispetto al solito“.

Poi un passaggio sull’intoppo che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso: “La sperimentazione è ripresa regolarmente e non c’è più stato nessun intoppo”. La scadenza di fine 2020 diventa quindi credibile e in base alle possibilità di AstraZeneca dovrebbero essere circa 15-20 milioni le dosi inizialmente realizzate. Di queste 3 milioni dovrebbero essere destinate all’Italia.

Intanto a Pomezia il lavoro prosegue: “Nel centro di ricerca stiamo portando avanti i test di validazione delle produzioni fatte all’estero”, conclude Piero Di Lorenzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Bill Gates: “Il vaccino dovrà essere accessibile a tutti”