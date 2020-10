Covid-19, in Francia il 17% dei test positivi: Macron parlerà alla nazione

Covid-19, Francia registra una situazione incredibilmente drammatica. La situazione nel Paese transalpino è parecchio complicata e si respira aria di lockdown.

In Francia il Covid-19 è un problema sempre più allarmante. Giorno dopo giorno i bollettini pubblicati dal Governo parlano di una situazione sempre più vicina al collasso e all’implosione. Settimane fa la nazione aveva individuato dei focolai e delle aree particolarmente complicate, che erano state definite come “zone rosse”. Queste zone andavano messe sotto strettissimo controllo, evitando il più possibile che degli errori potessero accadere al loro interno. Erano 42, poi sono diventate 46 e ora tutta la Francia è in serio pericolo. La malattia che si è originata nei mercati della carne di Wuhan, infatti, ha continuato a circolare all’interno del Paese, complicando e non poco ogni tentativo di controllo che è stato fatto dalle forze specializzate.

Covid-19, in Francia il 17% dei t est positivi: Macron parlerà alla nazione mercoledì