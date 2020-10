Coronavirus nel Mondo, in Giappone oltre 90mila positivi: la situazione

Non si arresta l’emergenza Coronavirus nel Mondo, con il Giappone che scavalca quota 90mila positivi. In India, invece, superati i 7 milioni di casi.

La situazione Coronavirus nel mondo continua ad essere critica. Infatti in questo autunno stiamo assistendo ad una crescita a dismisura dei casi ed uno dei paesi che ha visto un gran incremento di casi negli ultimi giorni è il Giappone. Infatti, in terra nipponica si è superata quota 90mila contagi, compresi quelli della nave Diamond Princess. L’imbarcazioe è ricordata per essere una dei primi focolai di Covid-19, mentre era attraccata alla Baia di Yokohama.

Inoltre, sempre in Giappone, la somma dei decessi causati dal virus ammonta a 1.643, con la capitale Tokyo che resta la città più colpita con oltre 27.700 casi. Il Governo giapponese, però, ritiene la pandemia sotto controllo, arrivando addirittura ad abbassare lo stato d’allerta a livello 3 su 4. Attualmente a Tokyo, i positivi da Covid-19 sono 1.085 con 24 casi in gravi condizioni. Ma la pandemia sta continuando a colpire il mondo intero, andiamo quindi a scoprire quali sono i paesi più colpiti.

La situazione da Coronavirus sembrerebbe essere peggiorata in India. Il paese infatti ha superato la soglia dei 7 milioni, avvicinandosi agli Usa, paese primo al mondo per casi totali con 7,7 milioni di contagi. La cifra nel paese indiano però potrebbe essere ben più alta. Infatti la densità della popolazione nel paese indiano è altissima ed il tasso di screening è ben inferiore rispetto alle altre nazioni del mondo. Il numero dei morti causati dalla pandemia, però è ben inferiore rispetto agli Usa, con ben 108.334.

Passiamo invece al paese più colpito dalla pandemia ossia gli Usa. Infatti il paese governato da Donald Trump, ancora oggi, è primo al mondo per casi totali. Ad oggi i casi totali nel paese a stelle e strisce è di ben 7,7 milioni, tra cui 1,08 milioni di decessi. Intanto il tycoon, Trump, si è dichiarato immune al Covid-19, dopo averlo contratto insieme alla moglie Melania.

Trump begins his second interview with Maria Bartiromo in the last four days by claiming he's "immune" from Covid pic.twitter.com/FdghrIvxqS

— Aaron Rupar (@atrupar) October 11, 2020