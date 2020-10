Nel capoluogo pugliese, a Bari, presso l’omonimo Policlinico è andato in scena un party tra medici e infermieri.

La Puglia continua a a registrare un numero sostenuto di casi. Nelle ultime 24 ore sono 136 le nuove positività e sono così suddivise: 114 sono nella provincia di Bari; 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto.

La provincia di Bari risulta essere la provincia più colpita dal covid nelle ultime 24 ore. Sono 136 le nuove positività registrate nel barese e, nonostante il numero così elevato di contagi, all’interno del Policlinico di Bari si è assistito a una festa organizzata tra medici e infermieri.

Coronavirus, Bari: party tra medici e infermieri al Policlinico

A Bari, presso l’omonimo Policlinico, in piena emergenza covid si è assistito ad un avvenimento che ha infastidito le autorità sanitarie. Nella provincia di Bari, nelle ultime 24 ore si sono registrate nuove 136 positività al coronavirus, ma questo dato non ha preoccupato 20 operatori sanitari.

Infatti, nei giorni scorsi dodici medici e otto infermieri hanno organizzato una festa all’interno del Policlinico, nello specifico nel reparto di pediatria dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari.

Le autorità sanitarie, dopo aver identificato i medici e infermieri dalla ‘control room’, hanno dato ordine di effettuare i tamponi e sollevare dal servizio cautelativamente e mettere in isolamento fiduciario tutti i partecipanti al party.

Nonostante le direttive statali e sanitarie impongano il veto su baci e abbracci, i dodici medici e otto infermieri durante il party si sarebbero scambiati baci e abbracci.

I gesti sono stati immortalati in scatti e video poi condivise dagli stessi sui social. Le sono state acquisite dai vertici del Policlinico di Bari i quali fanno sapere che tra i medici e infermieri coinvolti possa esserci anche un positivo.

