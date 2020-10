Un nuovo video di denuncia è stato pubblicato da Adriano Celentano su Instagram: il Molleggiato si ‘scaglia’ contro i giovani

Adriano Celentano nel corso della sua carriera ha saputo farsi conoscere non solo come cantante ed attore, ma anche come intellettuale e pensatore. Con una lettera sul proprio profilo Instagram ha deciso di lanciare un messaggio importante ai giovani in un periodo complesso come questo.

Celentano: “C’è un modo per vincere il virus”

“Ehi ragazzi, credo sia arrivato il momento di darci una mossa. Mi rivolgo in particolare ai giovani. Quei giovani che di giovane hanno soltanto il fisico, ma per il resto sono troppo vecchi per quello che è mio carattere. Scusatemi, ma è una cosa che ho sempre pensato fin da quando ero giovane fisicamente come voi.

Ho ottantadue anni e dovreste portarmi in braccia ed accarezzarmi come con i bimbi piccoli perché, solo accarezzando me, schiverete colossali stronzate che dicono i negazionisti e non mi riferisco solo a quelli che criminosamente negano lo sterminio ebraico perpetrato dal nazismo e tanto meno di riferisco ai dibattiti medico-televisivi […].

C’è un traguardo da raggiungere che forse è il più importante della storia. Sarà quello della vittoria. Per vincere dobbiamo rispettare al 100% le regole indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”.

