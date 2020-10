Coronavirus, 20 positivi in una squadra italiana: il calcio rischia lo stop dopo l’ennesimo focolaio nel pallone nostrano

Il calcio rischia di crollare sotto i colpi del coronavirus. Prima il caso della Asl di Napoli, con il rinvio della sfida di Torino, poi i contagi in Islanda per la Nazionale Under 21. Ora il continuo aumento dei positivi in Serie A, dall’Inter al Milan, passando per la Roma (di poco fa la notizia su Diawara). Tutti hanno i propri problemi ma nessuno, nemmeno il Genoa è riuscito ad avare un focolaio esteso all’intera rosa, inclusi allenatori e persino l’autista del bus. Il triste record spetta al Chisola Calcio, squadra torinese che milita nel campionato di Eccellenza.

Dopo che qualche esponente della prima squadra ha manifestato dei sintomi riconducibili al Covid, tutto il gruppo è stato sottoposto a tampone, riportando la triste novità. La società ha sede a Vinovo, luogo famoso per la presenza dello Juventus Training Center. Il maxi contagio sarebbe avvenuto dopo la trasferta contro la Pro Dronero dello scorso primo ottobre. Tutti in quarantena quindi fino al 18 ottobre, nella speranza che non ci siano stati altri contatti in questo arco di tempo.

Coronavirus, 20 positivi in una squadra italiana: si tratta del Chisola

In questo momento sono già state rinviate le due partite di Eccellenza che riguarderebbero il Chisola per la prossima settimana.

Purtroppo in Piemonte, sempre a livello inferiore, si era riscontrato un altro piccolo focolaio nella squadra del Bagnasco, nella Seconda Categoria. In quella circostanza furono 8 i positivi al Covid-19, fortunatamente poi tornati tutti all’attività nel giro di quindici giorni.

Il Chisola era balzato all’onore delle cronache per aver affrontato in amichevole la Juventus Under 23 il 12 settembre. Fortunatamente il contatto era avvenuto prima che la squadra di Eccellenza contraesse il patogeno cinese. L’allerta comunque, anche in casa bianconera, rimane ai massimi livelli per cercare di evitare un blocco che costerebbe carissimo al nostro calcio.

