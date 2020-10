Calciomercato Juventus, vicinissimo l’addio di Cristiano Ronaldo: i dettagli

Calciomercato Juventus, vicinissimo l’addio a sorpresa di Cristiano Ronaldo verso un nuovo top club europeo: i dettagli

Cristiano Ronaldo, all’alba dei suoi 36 anni, è legato alla Juventus ancora per due stagioni. Ciò nonostante, a più riprese si è parlato di una possibile cessione dell’asso portoghese. Stavolta, secondo quanto riferito dai colleghi di Don Balon, quella dell’addio di Cristiano Ronaldo sarebbe diventata cosa certa. Il calciatore sarebbe infatti vicinissimo al passaggio al Paris Saint-Germain pronto a versare 50 milioni di euro nelle casse bianconere. L’acquisto da parte dei francesi potrebbe essere finanziato dalla cessione di Kylian Mbappé che è nel mirino del Real Madrid. A spingere la Juve e Ronaldo verso la separazione due motivi: lo stipendio elevato (31 milioni di euro netti a stagione) e il progetto targato Pirlo che non convince CR7. Diversi i calciatori nel mirino di Paratici che nell’eventualità potrebbero sostituirlo: tra questi Son o Kane del Tottenham, Salah del Liverpool o Haaland del Borussia.

Calciomercato Juventus, de Ligt piace al Real Madrid

Il Real Madrid ha un ‘problema’ e riguarda il contratto di Sergio Ramos che scadrà a fine stagione. Tra i vari esponenti della dirigenza madridista non ci sarebbe unanimità di intenti sul da farsi. C’è chi vorrebbe rinnovare a vita il suo contratto per poi permettergli di fare il tecnico o di entrare in società. Nel frattempo si riflette anche in merito al futuro viste le 34 primavere dell’ex Siviglia. La volontà sarebbe quella di puntare su de Ligt della Juventus. Per convincere i bianconeri a cederlo, sarebbero pronti 80 milioni di euro. L’alternativa è Upamecano del Lipsia, ma il calciatore ha tanta concorrenza: su di lui Manchester United, Napoli, PSG ed altre.

