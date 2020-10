Argentina, Bianca da un mese aspetta la padrona deceduta

Argentina, la stroia di Bianca commuove il Paese: da un mese ogni giorno aspetta fuori dal negozio la padrona deceduta a 80 anni

Bianca ed Eugenia erano diventate una famiglia, per quanto possano esserlo una meticcia di taglia media e una sigmnotra di 80 anno. Solo che un mese fa Eugenia Francos a 80 anni è morta per un improvviso arresto cardiaco. E da allora ogni giorno la sua cagnolina si piazza davanti alla libreria che possedeva, aspettandola.

La storia che ha commosso l’Argentina e non solo è stata raccontata via social da una vicina. Nerina. Conosceva bene la signora, una donna descritta come gentile, premurosa e anche molto affettuosa, donna d’altri tempi. La sua scomparsa è stata un dolore per chi la frequentava, ancora di più per Bianca che era diventata con il tempo la sua spalla fedele.

Para tranquilidad de todos, Bianca está bien, solo continua esperando. Gracias por preocuparse ♥️ pic.twitter.com/F2jAp1JaaD — Nerina (@NIrrutia) October 10, 2020

Da allora Bianca non si rassegna. Ogni giorno, come aveva sempre fatto al fianco di Eugenia, arriva fino alla serranda del negozio irrimediabilmemte chiusa e aspettta di vederla arrivare. Nieiprimi tempi la cagnolina è stata ‘adottata’ da un vicino ma adesso ad occuparsene saranno i nipoti della donna deceduta. Cureranno l’anmale e terranno anche in piedi l’attività della donna, il miglior modo per ricordarla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giornata internazionale del cane: la festa dedicata agli amici a 4 zampe

Argentina, la storia di Bianca ricorda da vicino quella del film Hachiko

La storia di Bianca ricorda non è nuova, per chi conosce bene il mondo dei cani, e ricorda da vicino quella più celebre di Hachiko. Una vicenda portata sul grande schermo nel 2009 da Richard Gere con enorme successo mondiale, anche se la vivcenda originaria era andata in scena in Giappone e non negli Stati Uniti.

Hachiko a due mesi era stato preso dal professor Hidesaburo Ueno, un noto agronomo giapponese. Era il 1923 e ogni giorno il cane andava con lui fino alla stazione di Shibuya, dove prendeva il treno, aspettandolo poi la sewra quando tornava, Due anni dopo però il docente morì mprovvisamente per un ictus lasciando il cane da solo.

Hachiko ogni giorno però alle 5 cinque del pomeriggio continuò ad andare in stazione per aaspettarlo e così fece sempre, per 10 lunghi anni fino alla sua morte. Poco alla volta il capostazione di Shibuya e diversi viaggiatori capendo la situazione lo adottarono fornendogli cibo e una sistemazione.

E il giorno della sua morte, l’8 marzo, in Giappone è festa nazionale, con una statua che lo celebra appena fuori dalla stazione che era diventata la sua seconda casa. Con il tempo è diventato simbolo di fedeltà e di affetto, è celebrato ancora oggi.