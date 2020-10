Le 5 cose che nessuno sa di Diletta Leotta: quante sorprese!

ZLe 5 cose che nessuno sa di Diletta Leotta: quante sorprese sul conto di una donne più attraenti e corteggiate della televisione italiana.

E’ tra le donne più attraenti e corteggiate della televisione italiana e anche sui social network vanta tantissimi estimatori. Diletta Leotta ormai non ha più bisogno di presentazioni e i 7,1 milioni di follower su Instagram sono un dato inequivocabile del suo grandissimo successo. La conduttrice di DAZN è pronta a tornare in campo dopo la sosta del campionato di Serie A e i tantissimi appassionati di calcio non vedono l’ora di ammirare nuovamente tutto il suo splendore. Diletta, dunque, è uno dei personaggi più noti in circolazione ma ci sono 5 cose della sua vita che non tutti sanno. Proviamo a capire meglio di cosa si tratta.

5 cose che nessuna sa di Diletta Leotta

Il debutto televisivo di Diletta Leotta è avvenuto grazie all’emittente ‘Antenna Sicilia’ dove ha condotto un programma calcistico accanto a Umberto Teghini e successivamente il “Festival della canzone siciliana” con Salvo La Rosa; La squadra del cuore di Diletta è il Catania, club della sua città d’origine, il Catania. Il club etneo milita attualmente in Serie C e farà di tutto per tornare nella massima serie, magari col sostegno della bellissima bionda; Diletta Leotta nutre una grandissima passione per lo sport in generale, ma sin da piccola ha mostrato un particolare interesse per il nuoto. Il suo idolo è ovviamente Federica Pellegrini e proprio da ragazza si è disimpegnata egregiamente a livello agonistico nei 100 metri stile libero; La conduttrice di DAZN vanta anche una brillante carriera universitaria dal momento che ha conseguito diversi anni fa la laurea in giurisprudenza presso l’Università LUISS di Roma con una tesi sui contratti sportivi; Oggi è tra le donne più belle e attraenti in circolazione, ma in passato Diletta Leotta è stata addirittura scartata ai provini di Miss Italia. Da non credere!

