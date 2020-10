Windows 10, gli utenti si sono riuniti online proponendo un nuovo design per la famosissima piattaforma di Microsoft.

Le persone non sono mai felici e questo è un dato di fatto. Soprattutto per quanto concerne la tecnologia e le interfacce grafiche, è quasi impossibile mettere davvero tutti d’accordo, dato che si inizia a parlare di gusti personali e di personalizzazione dell’interfaccia e degli aspetti grafici che non sono di certo oggettive. Dipendono soltanto da quelle che sono le nostre preferenze, i nostri modo di usare e di approcciarci alla piattaforma, i nostri gusti per quanto riguarda i colori e le forme. Diversi utenti che hanno dei gusti molto simili si sono uniti online e, su Reddit, hanno dato vita ad un angolo in cui disegnano di nuovo l’interfaccia di Windows 10, in particolare la schermata che si apre quando clicchiamo l’icona Windows in basso a sinistra, nel corner inferiore del nostro schermo.

Windows 10, utenti propongono nuovo design – FOTO

Alcuni sostengono che il modo in cui Microsoft abbia organizzato le attività non è di certo il migliore. Secondo uno dei design più apprezzati dall’utenza di Reddit, infatti, ci sono dei cambiamenti importanti da portare avanti. Prima di tutto, gli utenti che hanno creato e votato il design, hanno affermato che la sezione relativa ai videogames è inutile e quindi potrebbe essere abolita. Più spazio e maggiore verticalità all’intera finestra, con un’importanza maggiore alle ultime notizie e alle utilità per la produttività e la creazione. A troneggiare è il pacchetto Office, con Word e Powepoint che sono messe in alto, subito a portata dell’occhio e del mouse dell’utente. Sotto poi l’area relativa alle news e all’intrattenimento, con Whatsapp e Instagram, ma anche le ultime ore più importanti.

