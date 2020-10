Thailandia, treno travolge corriera: almeno 17 morti

Tragedia in Thailandia dove un treno ha travolto una corriera. In seguito all’impatto, le autorità hanno riportato almeno 17 morti.

Una vera e propria tragedia ha colpito stamattina la Thailandia, infatti un treno ha travolto una corriera, provocando ben 17 morti in seguito al violento impatto. Lo scontro tra la locomotiva e l’autobus è avvvenuto questa mattina, con la notizia che ha fatto velocemente il giro del mondo.

A riferrire la notizia ci hanno pensato le autorità competenti. Infatti la corriera era diretta verso la provincia di Cha Choeng-Sao, a solamente due ore dalla capitale Bangkok. Il mezzo di trasporto era stato implementato per una cerimonia in occasione della Quaresima buddista, come riportato da un capo della polizia distrettuale.

Proprio il capo della polizia di Cha Choeng-Sao ha dichiarato: “Il bilancio delle vittime che abbiamo finora è di 17“, ricordando che l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 8 (ore 03:00 italiane).

Thailandia, treno travolge corriera: almeno 30 i feriti

Nelle ultime ore, il governatore della città di Cha Choeng-Sao ha fornito ulteriori notizie. Infatti in seguito all’impatto, oltre ai 17 morti, ci sarebbero anche 30 feriti. Le prime immagini dei soccorsi, mostravano una scena apocalittica, con i corpi delle vittime sparsi tra le lamiere contorte. L’autobus si è ribaltato sul lato, e per rinvenire i corpi, le autorità hanno dovuto sollevare il mezzo con una gru.

La Thailandia questo tipo di incidenti sono alla norma del giorno. Infatti il paese è primo al mondo per la pericolosità stradale. Spesso nel piccolo paese asiatico si verificano incidenti per guida in stato d’ebrezza ed eccesso di velocità, il tutto causato anche dalle forze dell’ordine non sempre presenti sul territorio. Secondo una lista stilata dall’Oms, il paese thailandese è il secondo al mondo per decessi causati dal traffico.

L.P.



