Richiamo alimentare del Ministero della Salute: ritirato un formaggio

Richiamo alimentare del ministero della Salute per il formaggio Raschera Dop: come spiegato in un comunicato ufficiale, il prodotto è stato ritirato per la possibile presenza di Salmonella Brandenburg

Richiamo alimentare del Ministero della Salute. Attraverso un comunicato ufficiale, è stata annunciata la rimozione temporanea – in via precauzionale – del formaggio Raschera Dop per la possibile presenza di Salmonella Brandenburg. Prodotto dal Caseificio Ceirano-Villosio, è stato messo in vendita in forme intere, appartenenti al lotto con la data di produzione 06/06/2020 e quella di scadenza 09/11/2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Nadef, al Senato mancano i numeri per approvare la manovra

Richiamo alimentare, formaggio Raschera Dop: il comunicato

Con un comunicato ufficiale, il Ministero della Salute ha diramato due giorni fa un avviso di richiamo alimentare per un lotto di Raschera Dop del Caseificio Ceirano-Villosio, a causa della presenza di Salmonella Brandenburg. Prodotto in via Principe Amedeo 14 a Scarnafici, in provincia di Cuneo, è molto rischioso per la salute. All’interno del richiamo, infatti, si legge la raccomandazione di non consumare il prodotto con lotto e scadenza al 09/11/2020.

Inoltre, viene avvisato che i punti vendita d’acquisto sono tenuti a rimborsare i clienti che hanno acquistato un formaggio Raschera Dop nell’ultimo periodo. Nei prossimi giorni, avverrà una nuova fornitura con lotti non a rischio e senza la presenza di Salmonella Brandenburg.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Francia, in un incidente aereo perdono la vita cinque persone