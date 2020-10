Un prete ha fatto sesso con due donne sull’altare della sua chiesa e ha filmato il tutto. A fermarlo una fedele che lo ha fatto anche arrestare.

La vita di un prete non è facile e richiede una forte vocazione. Bisogna infatti sacrificare e annullare totalmente se stessi per gli altri, per cercare di aiutare il prossimo e fare quello che insegnano le Sacre Scritture. Bisogna studiare e anche parecchio, nonché imparare a controllare tutti i propri istinti e le proprie pulsioni. In particolare i desideri e le pulsioni sessuali, che sono vietate a coloro che incarnano la volontà e la voce di Dio sulla Terra. Per questo a tutta la classe ecclesiastica cattolica è imposto il celibato. Ma non sempre le cose vanno secondo le regole, come ci insegna quello che è accaduto in America, precisamente in Louisiana, dove un prete ha fatto sesso con due donne proprio sull’altare della sua chiesa.

Prete fa sesso con due pornostar sull’altare e si filma: arrestato

Il protagonista di questa grottesca storia è il sacerdote Travis Clark, di anni 37, della chiesa di Saint Tammany Parish. L’uomo ha invitato le due nella sua chiesa e ha iniziato a fare sesso con loro, riprendendo tutto e filmando quello che stava accadendo. Una fedele ignara della situazione è entrata in chiesa ed è rimasta sconvolta. Proprio lì, sull’altare della chiesa che frequenta da una vita, il suo parroco di fiducia era intento a compiere atti osceni con due donne, tutti completamente nudi. Le due donne sono state identificate in Mindy Dixon e Melissa Cheng, due pornostar della zona. Immediatamente sono state allertate le autorità e l’uomo è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico.

