Nadef, al Senato mancano i numeri per approvare la manovra

Al Senato mancano i numeri per approvare il Nadef, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Grande caos tra i 5 stelle.

Nella giornata di mercoledì, si svolgerà la votazione per approvare il Nadef, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Il problema però è che l’esecutivo rischia adesso di non avere i numeri in Senato per la sua approvazione. In primo luogo perché diversi esponenti si ritrovano in isolamento dopo aver contratto il coronavirus e la loro assenza potrebbe pregiudicare il voto in modo irrimediabile. Il Nadef prevede circa 23 miliardi di deficit e affinché passi, c’è bisogno che sia approvata con maggioranza assoluta. Al governo servono 161 voti ma nessuno in questo momento nessuno può garantire che si riuscirà ad arrivare a questo numero. E all’interno della maggioranza di governo inizia ad emergere una certa ansia sulla questione in quanto il soccorso di Forza Italia potrebbe essere l’unica soluzione per garantire questi voti.

Nadef, alcuni senatori 5 stelle potrebbe votare no

Ma è una possibilità che in particolar modo i 5 stelle respingono al momento con decisione. Ma sono proprio gli esponenti pentastellati a preoccupare più. Il Movimento si trova in questo momento storico, come forse non era mai capitato in questi anni, dilaniato dalla tensioni interne. Dopo la sconfitta alle regionali infatti, l’ala più critica del movimento ha iniziato a fare sentire la sua voce e il timore è che adesso alcuni parlamentari decidano di togliere il loro voto per danneggiare l’esecutivo. Sembra inoltre che alcuni senatori, tra cui Marinella Pacifico, siano sul punto di dimettersi. L’addio di quest’ultima è quasi scontato, sia perché risulta tra le persone incriminate di non aver devoluto una parte del suo stipendio alla piattaforma Rousseau, sia perché al referendum si è schierata con il no.

