Meteo, domenica segnata dal maltempo: piogge sparse sulla penisola

Durante questa giornata di domenica, avremo un meteo caratterizzato da un marcato maltempo. Piogge sparse sulla penisola, specialmente al Nord ed al Centro.

Sarà una domenica segnata dal freddo secondo il meteo italiano, dove le piogge ed il maltempo investiranno specialmente i settori di Nord e Centro della penisola. L’affondo freddi ha provenienza direttamente dal Polo Nord, dove l’ondata di maltempo porterà vento, pioggia forte e neve a bassa quota. Così un vortice ciclonico si verrà a formare direttamente sulle regioni settentrionali, per portare pioggia e tanto freddo sulla penisola.

Nelle prime ore del mattino, anche il vento tornerà a soffiare forte con la Bora che raggiungerà gli 80-90 km/h a Nordest. In giornata avremo piogge intense ed addirittura possibili nubifragi su Levante ligure, bassa Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, e sul Triveneto. Migliora invece sul Valle d’Aosta e Piemonte. Ma le piogge ed il mal tempo, ben presto raggiungeranno anche le regioni del Centro Italia, specialmente Lazio, Toscana, Umbria e Marche settentrionali. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante la giornata odierna.

Meteo, nuova ondata di maltempo: piogge e nubifragi sulla penisola

Durante questa giornata di domenica, avremo quindi un meteo pronto a portare tante piogge e temporali specialmente sulle regioni di Nord e Centro Italia. Entrerà sull’Italia un flusso di aria artica pronta a far calare le temperature. Ma i fenomeni, almeno in questa domenica non colpiranno tutta la penisola italiana. Andiamo quindi a scoprire cosa succederà durante questa domenica, sui tre principali settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione di maltempo estesa su tutto il settore. Infatti piogge e nubifragi colpiranno specialmente le regioni di Nordest, con i venti che arriveranno a toccare gli 80/90 km/h. Migliore la situazione su Piemonte e Valle d’Aosta dove per oggi resisterà un cielo coperto, ma dove non scenderanno le piogge. Le temperature torneranno a calare, con massime che andranno dai 12 ai 16 gradi.

Anche sulle regioni del Centro Italia avremo piogge e temporali di grande intensità. Infatti le precipitazioni colpiranno Lazio, Umbria ed Emilia Romagna. La situazione va a migliorare sulle regioni adriatiche, dove le piogge colpiranno solamente sulla parte settentrionale delle Marche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime che oscilleranno dai 15 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, avremo una situazione a dir poco migliore. Infatti qui la giornata si aprirà con il sole che proverà a scaldare diverse regioni. La situazione però, peggiora al pomeriggio, con piogge in estensione su Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Qui le temperature rimarranno stazionarie, con massime che andranno dai 15 ai 21 gradi.

