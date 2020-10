Lampedusa, ondata di sbarchi: arrivano 433 migranti su 15 barchini

Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa. Infatti nella giornata di ieri sono arrivati 433 migranti, a bordo di 15 barchini diversi.

Sabato ricco di sbarchi a Lampedusa, dove durante l’arco della giornata ci sono stati arrivi in continuazione. Ben 433 migranti, per la maggior parte tunisini, a bordo di 15 barchini differenti sono arrivati a Lampedusa, l’isola siciliana nota proprio per gli sbarchi di migranti. Arrivati con i mezzi di fortuna, a soccorrere coloro che hanno intrapreso il “Grande Viaggio” ci sono stati gli operatori della Guardia Costiera.

Infatti le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza hanno portato agli hotspot tutti i nuovi arrivati. Dopo la tregua dovuta al maltempo, così, riprendono gli sbarchi in quella che è l’isola più grande delle Pelagie. Arrivati sulle coste italiane, gli operatori della Guardia Costiera hanno rilevato ben 15 “carrette” comprendenti dai 9 ai 55 migranti a bordo. Tra le persone a bordo anche donne e minori che hanno deciso di intraprendere il pericoloso viaggio.

Lampedusa, arrivano 433 migranti: da domani comincia la quarantena

Durante la giornata di sabato ci sono stati ben 433 migranti , tra cui anche donne e bambini. Una delle quindici imbarcazioni di fortuna è arrivata direttamente a molo Madonnina. Così subito dopo le operazioni di recupero, i migranti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, vuoto da giorni dopo i trasferimenti.

Inoltre durante la giornata di domani dovrebbe arrivare la Nave Azzurra, che servirà per far osservare la quarantena ai 433 migranti arrivate nelle coste italiane. Inoltre sulle coste della penisola c’è già la Snav Adriatica, dove parte dei migranti osserverà il periodo di sorveglianza sanitaria obbligatoria. I migranti saliranno a bordo della nave, man mano che si avrà l’esito dei tamponi ai quali saranno sottoposti il prima possibile.

