Formula 1, GP Eifel: Hamilton entra nella storia, Leclerc settimo

Si è concluso poco fa il GP di Formula 1 ad Eifel, in Germania. Sul circuito di Nurburgring vittoria storica di Lewis Hamilton, che entra ufficialmente nella storia per record di vittorie

Un’altra grande domenica di Formula 1 si è appena conclusa. Questo weekend, la Formula 1 ha fatto tappa ad Eifel, in Germania. Sul circuito di Nurburgring, i piloti si sono dati battaglia per conquistare il gradino più alto del podio e, dopo le qualifiche di ieri, le sorprese non sono certamente mancate.

Un incredibile Lewis Hamilton conquista la 91esima vittoria in carriera, record assoluto nella storia della competizione. Il pilota britannico ha raggiunto Michael Schumacher nella classifica all-time. Secondo posto per Max Verstappen, che ha approfittato del forfait di Valtteri Bottas (partito in Pole). Gradino più basso del podio per Ricciardo, mentre hanno deluso ancora le Ferrari. Dopo una quarta posizione in griglia di partenza, Leclerc ha concluso settimo.

