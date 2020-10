Elezioni USA, Biden avanti di 12 punti rispetto a Trump

In vista delle prossime elezioni presidenziali negli USA, Biden continua a mantenere un vantaggio nei sondaggi rispetto al rivale Trump Mancano poco più di tre settimane al prossimo voto per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti ed il dem Joe Biden mantiene 12 punti di vantaggio sull’attuale presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio di Washington Post-Abc, Biden avrebbe il 54% dei consensi rispetto al 42% di Trump. Il sondaggio rispecchia il voto popolare e non quello appartenente alla conquista dei 270 elettori necessari per la presidenza.

Questi dati sono i primi rilevati dopo il ricovero di Trump a causa del ricovero per la positività al Covid-19. Proprio la pandemia ha allargato il divario tra i due sfidanti, in molti attribuiscono al tycoon una cattiva gestione.

Elezioni USA, i Talebani su Trump: “Speriamo vinca”

I Talebani afghani sperano che Trump vinca le elezioni presidenziali. Il loro portavoce, Zabihullah Mujahid, ha parlato ai microfoni di Cbs News: “Speriamo che vinca le elezioni e metta fine alla presenza militare americana in Afghanistan”. Un altro esponente ha aggiunto: “Quando abbiamo sentito che Trump era positivo al Covid-19 ci siamo preoccupati per la sua salute, ma ora sembra stare meglio”.

Il sostegno da parte dei talebani nasce dal patto firmato nel febbraio scorso con Washington per il ritiro dei soldati americani in Afghanistan entro la primavera del 2021 in cambio del ripudio di al Qaeda e dopo un accordo con il governo di Kabul. La campagna di Trump non ha, però, gradito quest’uscita ed il direttore delle comunicazioni, Tim Murtaugh, ha detto che il tycoon respinge il sostegno dei talebani e che difenderà sempre l’interesse degli americani.

Biden evades “Court Packing” question. @FoxNews Because his puppet masters are willing to destroy the U.S. Supreme Court. Don’t let this, and so many other really bad things, happen. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

