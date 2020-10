Covid-19, Trump si crede immune alla malattia che sta colpendo tutto il mondo e che ogni giorno uccide parecchie persone.

Dopo diversi giorni in cui l’intero mondo si è diviso alla ricezione della notizia, ora le cose sono molto diverse Donald Trump, che si era ammalato di Covid-19 lo scorso 3 ottobre 2020, ora è guarito e sta molto meglio. Il numero uno degli Stati Uniti d’America, infatti, è da poco guarito e ora è tornato ufficialmente al suo ufficio nella Casa Bianca. Le sue parole nelle ultime ore, però, hanno destato non poca preoccupazione in tutto il mondo, dato che le sue parole sono ancora una volta false e vanno contro a tutto quello che sappiano della malattia originatasi nei mercati della carne di Wuhan. In particolare, infatti, Donald Trump avrebbe affermato di essere totalmente immune alla pandemia ora che ne è guarito.

Covid-19, Trump: “Ora ne sono immune, non mi nascondo più!”

Il presidente Trump ha parlato della sua esperienza con il Covid-19 ai microfoni della stampa americana. Il numero uno degli Stati Uniti ha affermato di star finalmente bene e di essere totalmente guarito dalla malattia che lo aveva colpito. “Ora sono immunizzato” ha affermato senza rifletterci troppo, rincarando la dose. Ha infatti sostenuto che “non so bene per quanto, forse per la vita, ma sono immunizzato”. Delle affermazioni che ovviamente fanno molto discutere e che non sono assolutamente compatibili con quello che sappiamo del virus e del modo in cui si propaga. “Ora avere un presidente che non deve nascondersi”, ha affermato il politico americano. Inutile dire come sui social in tantissimi stiano attaccando il presidente degli Stati Uniti d’America dopo queste parole.

