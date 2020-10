Covid-19, ritorna l’incubo lockdown nel Libano. Sono infatti ben 169 i villaggi costretti a rintanarsi a partire da domani al fine di prevenire un rialzo eccessivo dei contagi.

Scatta un nuovo lockdown nel Libano. Non nazionale come in precedenza, ma segmentato in base alle necessità e alle zone più a rischio. Sono per la precisione 169 i villaggi e le località dove il governo ha predisposte una chiusura severa per prevenire l’accrescere dei casi da Covid-19. Ma bar, ristoranti e locali notturni, nonostante le nuove imposizioni specifiche, restano comunque chiusi su scala nazionale.

La popolazione sarà costretta a rintanarsi di nuovo a partire da domani, dove resteranno confinati nelle proprie abitazioni almeno fino al prossimo 19 ottobre. Sono stati 1.388 i nuovi positivi registrati nella giornata di ieri, per un totale di 52.558 infetti e 455 deceduti complessivi. Numeri non devastanti come in altre località, ma l’intento delle autorità è di non arrivare appunto a quei livelli.

Come avvenuto per i vari Paesi del mondo, soprattutto in Europa, la minaccia si è riaffacciata con l’allentamento delle misure e soprattutto la riapertura dei confini per i mesi estivi. E’ da quando è stato riaperto l’aeroporto internazionale di Beirut, infatti, che si è calcolata un’impennata piuttosto allarmante di casi di coronavirus. Una salita c’è stata soprattutto dopo lo scorso 4 agosto, giorno della tremenda esplosione avvenuta nel porto che ha causato più di 200 morti, che ha visto arrivare soccorritori e familiari vari.

