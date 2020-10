Covid-19, il consulente medico britannico: “Possibile nuovo lockdown” 

Covid-19, possibile nuovo lockdown in Gran Bretagna. Ad affermarlo è direttamente il professor Peter Horby, consulente medico del governo. La situazione è di fatto disperata.

Possibile nuovo lockdown totale in Gran Bretagna. Lo riferisce il dottor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group e consulente del governo britannico. “Siamo in una situazione estremamente delicata”, ha riferito il professore tracciando scenari ancor più drammatici in arrivo.

Covid-19, Gran Bretagna a rischio lockdown

“Siamo a un punto di non ritorno”, è invece l’avviso del vice direttore della sanità inglese Jonathan Van-Tan. Del resto anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, si registra un nuova ondata record di casi da Covid-19. Sono stati addirittura 380 mila nelle ultime 24 ore, ovvero il 7,9% in più rispetto ai 355.244 di venerdì. Si erano registrate invece 343.467 infezioni nella giornata di giovedì, per una crescita dunque crescente e vertiginosa.

Potrebbe interessarti anche —-> Lockdown Italia, arriva la risposta di Arcuri: gli scenari

Il Regno Unito, già nel pieno della seconda ondata a causa delle vacanze estive e dell’allentamento delle misure, supera i 600 mila casi totali e va a gran falcate verso il milione di infetti nell’intera isola. E con le nuove restrizioni che sembrano non bastare data la nuova violenza virale, non è appunto da escludere una nuova chiusura totale.

Il podio dei Paesi più contagiati dell’intero mondo nel frattempo resta invariato. Gli Stati Uniti conducono al primo posto con oltre 7 milioni e 700 mila contagiati e un totale di più di 200 mila decessi. Segue l’India con poco più di 7 milioni di positivi e più di 180 mila deceduti, chiudendo col Brasile che ha superato il muro dei 5 milioni di contagiati per un bilancio di quasi 150 mila defunti.

Leggi anche —-> Migranti, la Gran Bretagna valuta le reti in acqua per fermare il flusso