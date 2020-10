Covid-19, cambia quarantena e non solo: le ultime dal Cts

Covid-19, cambia il periodo di quarantena. Non saranno più 14 giorni ma di meno. E non è l’unica novità: ecco quanto varato dal comitato tecnico scientifico.

Cambia il periodo di quarantena in Italia. La notizia è stata confermata Roberto Speranza, ministro della Salute. Gli esperti del comitato tecnico scientifico, dopo l’incontro di questa sera, avrebbero infatti deciso di ridurre da 14 a 10 i giorni di isolamento. La notizia è in attesa dell’ufficialità attraverso il nuovo DPCM in arrivo nelle prossime ore.

Covid-19, cambia l’inter: le ultime dal Cts

Il Bel Paese dunque segue la scia della Germania, la quale ha ridotto la soglia già da qualche settimana. Alla base della decisione, ovviamente, ci sarebbe una rigorosa evidenza scientifica basata sul fatto che dal decimo giorno in poi il rischio di contrarre il virus è molto basso. La direttiva nasce anche per alleggerire il carico che si svilupperà in vista della seconda ondata e con i numeri in continuo crescendo.

Se da una parte un tampone negativo darà subito il via libera, dall’altra un nuovo verdetto positivo costringerebbe il soggetto a un nuovo rintanarsi di altri sette giorni. In caso di nuova positività saranno quattro i giorni ulteriori in casa e infine non l’individuo sarebbe libero anche in caso di positività a oltranza, dal momento che alcuni studi confermerebbero che dopo venti giorni la carica virale sarebbe così bassa da non poter infettare.

Il Cts, inoltre, avrebbe dato indicazione anche ai medici di base e ai pediatri di effettuare tamponi e test sierologici sempre al fine di non sovraccaricare le strutture sanitarie. Infine massima attenzione ai contagi nelle famiglie: il 75% di questi – ha evidenziato il ministro Speranza – avverrebbe proprio da lì secondo quanto emerge da alcune indagini.

