Calciomercato Juventus, accordo con il top player per la prossima stagione

Calciomercato Juventus, in vista della prossima stagione il ds Paratici avrebbe trovato l’accordo con il calciatore a parametro zero

La Juventus, nonostante le difficoltà dell’attuale periodo, ha messo assegno colpi importanti come quelli di Arthur e Chiesa. Allo stesso tempo il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe lavorando anche ad alcuni colpi in vista della prossima stagione. Uno di questi è David Alaba, il quale non ha trovato ancora un accordo con il Bayern in merito al rinnovo del contratto in scadenza al prossimo giugno. Secondo TodoFichajes.com, il calciatore avrebbe già raggiunto un’intesa verbale in vista di gennaio, momento in cui si potrà mettere nero su bianco per l’acquisto a parametro zero. Sull’austriaco ci sarebbero anche Paris Saint-Germain, Real Madrid ed Inter.

L’austriaco potrebbe non essere l’unico colpo a zero sul quale lavora la dirigenza. Piacciono molto anche Paul Pogba e Gianluigi Donnarumma che hanno difficoltà a rinnovare rispettivamente con Manchester United e Milan. Entrambi sono assistiti da Mino Raiola che con la Vecchia Signora gode di ottimi rapporti.

Calciomercato Juventus, de Ligt nel mirino del Real Madrid: l’offerta

Il contratto di Sergio Ramos con il Real Madrid scadrà a fine stagione ed all’interno della dirigenza madridista non ci sarebbe unanimità di intenti sul da farsi. C’è chi vorrebbe rinnovare a vita il suo contratto per poi farlo entrare in società e chi no. Intanto, però, si deve riflettere anche in merito al futuro viste le 34 primavere dell’ex Siviglia. L’idea sarebbe quella di puntare su de Ligt della Juventus. Per far traballare i bianconeri, sarebbero pronti 80 milioni di euro. L’alternativa è Upamecano del Lipsia.

