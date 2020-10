Barbara D’Urso, in diretta su Canale 5 svela un segreto su Gabriel Garko

Gabriel Garko è sulla bocca di tutti in questi giorni, ma Barbara D’Urso non si trattiene e svela un segreto in diretta su Canale 5

Consueto appuntamento su Canale 5 con Live – Non è la D’Urso, il salottino che ospita i più grossi gossip della settimana. Non poteva mancare questa domenica sera Gabriel Garko che è l’uomo più chiacchierato del momento dopo il coming out al Grande Fratello VIP.

Gabriel Garko ha deciso di dire la verità sulla sua omosessualità in diretta al Grande Fratello VIP e successivamente è venuto fuori anche chi fosse il fidanzato: Gaetano, un ragazzo napoletano che ha conquistato il cuore del più bell’attore italiano. Con il cuore spezzato tra le ragazze, finalmente l’attore sta vivendo la sua vita come desiderato.

Barbara D’Urso in diretta su Canale 5 svela di un passato con Gabriel Garko

Come purtroppo ancora capita a ragazze e ragazzi omosessuali, spesso devono nascondersi dietro relazioni inesistenti. Questo ancor più accade nel mondo dello spettacolo, un esempio lampante è Ricky Martin che, ad oggi, è felicemente sposato con un uomo ed ha anche dei figli.

Gabriel Garko è stato con Eva Grimaldi – attualmente fidanzata con una donna, Imma Battaglia – ed Adua Del Vesco, donna più piccola di lui attualmente nella casa del Grande Fratello VIP. Non sono le sole due ad essere passate tra le braccia del bellissimo showman, anzi, più volte è stato additato come sciupafemmine. Anche Barbara D’Urso ha un segreto piccante da rivelare: c’è stato un bacio anche tra i due. “Ti sei finto eterosessuale con me?” piccolo sketch in diretta durante Live – Non è la D’Urso.