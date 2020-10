La bambina in foto oggi è la più amata conduttrice televisiva. È anche una brava attrice, nonché una bellissima donna.

Sono passati tantissimi anni da quello scatto, e ormai quella bambina oggi è diventata una donna. Sui social e in TV è la più amata e la più seguita dal pubblico. Simpatica, autoironica, nonché bella e sensuale.

Già da piccola spiccava per il suo talento, ma nessuno avrebbe mai osato immaginare il percorso da star che avrebbe fatto quella bambina dal viso dolce e gli occhi vivaci. Capelli biondi e occhi castano chiaro e senso dell’umorismo come pochi.

La bambina nella foto, oggi è un’attrice molto famosa nonché una conduttrice televisiva affermata. Ancora non avete capito di chi si tratta? Proseguiamo con gli indizi allora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> È la più criticata, ma anche la più seguita in TV: la riconoscete?

Attrice di successo e regina del grande schermo: la riconoscete?

La bambina nella foto è nata a Sorengo il 24 gennaio 1977 da madre olandese e padre svizzero-tedesco. Vive una serie di spostamenti, infatti da Sorengo, da bambina si trasferisce prima a Berna e poi, in seguito alla separazione dei genitori, a Zuchwil, nel Canton Soletta.

Nel 1994 decide di trasferirsi in Italia, a Milano. Qui decide di lavorare nel campo della moda e, dopo vari no, viene selezionata alla Riccardo Gay con la quale inizia a sfilare per firme importanti della moda come Giorgio Armani, Rocco Barocco. Nello stesso anno partecipa e vince il concorso di bellezza “Fotomodella dell’Anno“.

Per la prima volta appare in TV nella stagione 1994/1995 di Buona Domenica, condotta da Gabriella Carlucci e Gerry Scotti come concorrente del concorso di bellezza Miss Buona Domenica.

Da quel momento inizia il suo cammino nel mondo della televisione che l’ha portata ad essere una delle migliori e delle più amate conduttrici del grande schermo. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, la conduttrice televisiva svizzera che insieme a Gerry Scotti conduce Striscia la Notizia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Oggi è il più amato e corteggiato d’Italia: lo riconoscete?