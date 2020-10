Ancona, arrestata 18enne specializzata nei furti in appartamento

Ad Ancona, una 18enne è stata arrestata. La ragazza si era specializzata nei furti negli appartamenti e si spostava su tutto il territorio nazionale.

Una giovane ragazza rom di 18 anni è stata arrestata dalla squadra mobile di Ancona con l’accusa di essere una criminale specializzata in furti. La donna infatti, insieme ad alcuni complici, si spostava in tutto il territorio nazionale scegliendo con cura gli appartamenti da derubare. La tecnica che utilizzava il gruppo era quasi sempre la stessa. Un complice restava ad aspettare in auto mentre altre due o tre persone facevano irruzione nell’appartamento. I ladri erano soliti utilizzare i classici attrezzi da scasso, come cacciaviti e piedi di porco, per forzare gli ingressi delle abitazioni. Si apprende inoltre che la ragazza agli inizi del mese di Settembre aveva già patteggiato una pena pari ad un anno e quattro mesi di reclusione per un furto in un casa che aveva commesso nel Comune di Merano, e le era stato inoltre disposto il divieto di dimora sul luogo.

Ma nonostante questa condanna, la ragazza non aveva comunque smesso di perpetuare la sua attività criminale. Soltanto pochi giorni dopo infatti, nella data del 9 Settembre, venne sorpresa ad essere in possesso di numerosi attrezzi da scasso e di alcuni oggetti che aveva rubato in un appartamento. A quel punto, nonostante avesse un figlio, il Gip ha deciso di aggravarle la misura cautelare disponendo il carcere. Successivamente però la donna era stata rimessa in libertà. E aveva nuovamente continuano imperterrita con i furti insieme agli altri complici spostandosi nella zona di Ancona. E nella giornata di martedì 7 ottobre ha compiuto un furto in un’abitazione di Posatora. Ma nella mattinata di ieri, la 18enne è stata intercettata dalla squadra mobile di Ancona e arrestata. La donna è stata adesso trasferita nel carcere femminile di Villa Fastiggi.

