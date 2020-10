11 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 11 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

11 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Eleanor Roosevelt è il personaggio di maggior rilievo di oggi. Donna appartenente ad una illustre famiglia, sorella del Presidente Theodore Roosevelt e successivamente first lady statunitense, avrebbe compiuto oggi ben 136 anni. Nel 1905 sposa Franklin Roosevelt, suo cugino, e diventa la first lady dal 1933 al 1945. Durante il suo impegno, ma non solo, è stata attivista, tra le prime femministe.

Nicola Zingaretti, nato nel 1965, è un politico, segretario del Partito Democratico. Fratello minore dell’attore Luca Zingaretti, si è diplomato in odontotecnica e successivamente iscritto alla facoltà di lettere e filosofia senza mai laurearsi. Tuttavia la sua carriera politica è cominciata sin dai 17 anni quando fondò un’associazione di volontariato antirazzista. Alla fine è arrivato ad essere Eurodeputato, Presidente della Provincia di Roma, Segretario del PD ed infine Presidente della Regione Lazio.

Jury Chechi, nato nel 1969, è un ex ginnasta ed attualmente personaggio televisivo. Ha fatto della ginnastica il suo punto di forza, con una passione innata è arrivato a guadagnare importanti premi. Tra le sue imprese più note c’è la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. Ai giochi olimpici ha vinto anche un bronzo. Da sempre legato ad un’unica donna, Rossella, da cui ha avuto due figli: Dimitri (17 anni) e Anastasia (15 anni).

Fabio De Luigi, nato nel 1967, è un attore comico. Diplomato al liceo artistico, servizio militare nell’Aeronautica, si iscrive all’Accademia delle Belle Arti di Bologna dove si laurea in pittura. La sua carriera da comico comincia a partire dal 1990 quando arriva al quarto posto del concorso “La zanzara d’oro”. Di lì in poi ha spiccato il volo prendendo parte a diversi show televisivi e tantissimi film.

Compiono oggi gli anni anche Ninetto Davoli, Elmore Leonard, Casimir Pierre Périer, Gianmarco Tognazzi, Sergio Toppi e Peter Kodwo Appiah Turkson.

