Manca sempre meno all’uscita delle nuovissime Xbox Series X e S. In vendita dal 10 novembre, Microsoft ha pubblicato lo spot di lancio

La next gen è più vicina che mai. Ancora un mese esatto, e Microsoft aprirà le danze con le nuovissime Xbox Series X ed S. Le due nuove periferiche di gioco di ultima generazione sono attese come non mai dagli appassionati di tutto il mondo che, dopo anni di PS4 e Xbox One, sono pronti ad un nuovo passo nel mondo dei videogiochi.

Per quanto riguarda il mercato europeo, dal prossimo 10 novembre – poco più di una settimana prima della PS5 – sarà finalmente possibile avere tra le mani le due nuove Xbox. In vendita rispettivamente a 499 e 299 euro, sono pronte a dare del filo da torcere a Sony. Poche ore fa, intanto, Microsoft ha reso disponibile lo spot di lancio.

Xbox Series X ed S, lo spot di lancio: i dettagli

L’arrivo dello spot di lancio ci fa capire ancor di più quanto vicina sia l’uscita delle nuove Xbox Series X ed S. Dal prossimo 10 novembre, tutto il mondo potrà acquistarle al prezzo di 499 e 299 euro. Il video di presentazione parte sulle note di “No Ordinary” dell’artista Labrinth, sottofondo delle nuove immagini di Microsoft. Come protagonista, è stato scelto l’attore britannico Daniel Kaluuya, conosciuto per aver recitato in Black Panther, skins e Black Mirror. Una volta accesa la console, parte un intero universo di Xbox, con alcuni gameplay di saghe storiche come Assasin’s Creed e Halo.

Già dai prossimi giorni, lo spot inizierà ad essere trasmesso anche sui più importanti canali televisivi. Negli Usa, il suo debutto ufficiale avverrà domenica, durante il match di NFL tra i Minnesota Vikings e i Seattle Seahawks.

