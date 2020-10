USA, Fauci contro Trump: “Evento alla Casa Bianca diffusore del virus”. Il massimo esperto di malattie infettive ha confermato la diagnosi riguardo il focolaio nella sede presidenziale

Il massimo esperto di malattie infettive del governo degli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha affermato che l’evento tenutosi al Rose Garden della Casa Bianca il 26 settembre è stato un evento “superspreader“, ovvero super diffusore. Questa la causa del contagio del presidente Trump e di membri del suo staff.

“Penso che i dati parlino da soli. Abbiamo avuto un evento di superdiffusione alla Casa Bianca“, ha detto Fauci a CBS News Radio. “Ed era in una situazione in cui le persone erano ammassate e non indossavano maschere”, ha aggiunto.

Alla domanda sull’elogio del presidente per un trattamento sperimentale Covid-19 che ha ricevuto come “cura funzionale“, Fauci ha detto che definirlo tale sarebbe fuorviante in quanto non è stato ancora dimostrato.

“Non abbiamo alcuna indicazione sull’efficacia di tale medicinali e non possiamo generalizzare il discorso parlando di cura effettivamente efficace. Rischiamo di fare confusione“.

Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che sabato terrà un discorso pubblico alla Casa Bianca per la prima volta da quando è risultato positivo al coronavirus. La folla potrà assistere da “South Lawn“, mentre Trump parlerà dal balcone.

Tutti i partecipanti dovranno indossare maschere e le loro temperature saranno controllate.

Trump tornerà anche alla campagna elettorale la prossima settimana. Ha annunciato che lunedì terrà una manifestazione in Florida, nonostante le diffuse preoccupazioni sul suo stato di salute e sulla reale fine dell’infezione (potrebbe essere ancora contagioso).

Lo sfidante democratico Joe Biden ha criticato il comportamento del presidente definendolo “spericolato“.

“La sua condotta personale sconsiderata dal momento del contagio è destabilizzante per il Governo e assolutamente inconcepibile“.

Il presidente USA ha anche rilanciato affermando di aver sospeso ogni assunzione di farmaci.

“In questo momento sono libero da medicinali. Non sto assumendo farmaci a partire da, ieri“, ha detto Trump alla Fox News venerdì sera.

