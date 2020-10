Tragedia a Sgurgola, bambino di 10 anni travolto da un trattore che si è sfrenato. Il piccolo centro in provincia di Frosinone è in lutto

Un terribile fatto di cronaca si è verificato ieri a Sgurgola, in provincia di Frosinone. Un bambino di appena 10 anni è stato travolto e ucciso da un trattore mentre stava studiando nel giardino di casa. Secondo quanto ricostruito il piccolo si trovava verso le 16 a fare i compiti con degli amichetti nella sua abitazione di Calanzio, vicino al campo di calcio del paese. Purtroppo a un certo punto, per cause ancora da accertare con esattezza è stato travolto dal mezzo pesante perdendo la vita sul colpo. Gli altri bambini non hanno subito conseguenze fisiche ma hanno dovuto assistere all’orrore proprio sotto i loro occhi. Mario Graziani, questo il nome del bimbo, è stato soccorso con l’eliambulanza ma per lui non c’è stato nulla da fare. Inutile il tentativo di trasferimento all’ospedale di Frosinone, ormai era troppo tardi.

Tragedia a Sgurgola, bambino di 10 anni travolto da un trattore: morto sul colpo

Sono accorsi sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della Compagnia di Anagni per accertare le modalità dell’incidente. A quanto pare il trattore avrebbe perso il freno di posizione andando a finire proprio addosso al bambino che si trovava lì vicino. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per recuperare il corpo esanime.

Molti i messaggi d’affetto che sono arrivati sui social nel corso delle ultime ore nella comunità di Sgurgola. Il piccolo paesino nel Frusinate è come una grande famiglia e tutti conoscevano la vittima.

Pensieri che sono stati rivolti anche dal sindaco Antonio Corsi alla mamma e al papà, sconvolti dalla terribile tragedia.

