Richiamo alimentare della Conad: ritirati i Corn Flakes, rischio allergeni

Richiamo alimentare della Conad per i Corn Flakes glassati: come spiegato in un comunicato ufficiale, il prodotto è stato ritirato per la possibile presenza dell’argene arachide.

Richiamo alimentare della Conad: l’azienda, attraverso un comunicato ufficiale, ha infatti annunciato di aver ritirato in via precauzionale i Corn flakes glassati per la possibile presenza dell’argene arachide non dichiarato sulla confezione. Si tratta in particolare dalla confezione da 375 grammi, con codice EAN 8003170016798 e con scadenza per il 14 gennaio 2020.

“Pertanto, tutti i clienti che presentano allergia all’allergene ARACHIDE e che fossero in possesso di una confezione appartenente al suddetto lotto, sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con il prodotto di un altro lotto o al rimborso”, si legge nella nota con tanto di scuse conclusive.

Si tratta di un annuncio importante poiché l’allergia alle arachidi può portare conseguenze anche estremamente spiacevoli come la morte. Oltre ai sintomi più basilari come l’orticaria, l’asma e problemi intestinali, infatti, questa, se non riconosciuta in tempo, può scatenare anche uno stato di schock che può portare rapidamente al decessi. Ha dunque rischiato grosso la società bolognese, la quale è stata comunque tempestiva nell’individuare il difetto e soprattutto nell’annunciarlo efficacemente.

