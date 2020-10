Nuova esplosione a Beirut: dopo l’incubo vissuto lo scorso 4 agosto, la cittadina torna nel panico e nella disperazione a causa di una tremenda esplosione avvenuta in mattinata che ha devastato di nuovo la capitale.

Terribile ultim’ora da Beirut: come riporta la BBC, un serbatoio di carburante è esploso in un’aria densamente popolata causando 4 morti e ben 30 meriti. L’esplosione è avvenuta a Tariq-al-Jdide ed è stata così forte da travolgere anche i vicoli stretti della cittadina. Non sono ancora noti i motivi dell’incidente, ma il proprietario nel magazzino nel frattempo è stato arrestato dalle autorità locali.

#Lebanon – I am told that a gas tank exploded in Tarik Jdide area/ #Beirut in a residential neighborhood next to a bakery. No casualties reported yet.

Friends reported their buildings shook when it happened.

Lebanese really need a break. pic.twitter.com/JNLlwawgRG

— Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) October 9, 2020