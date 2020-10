Formula 1, qualifiche GP Eifel: Bottas in pole, Leclerc parte quarto

Si sono concluse poco fa le qualifiche del GP di Formula 1 in programma ad Eifel. Valtteri Bottas si è conquistato la pole, Leclerc parte quarto

Dopo un weekend di pausa, la Formula 1 torna a fare sul serio. Domani i piloti andranno in pista per il GP di Eifel, così chiamato in onore dell’area geografica in cui si trova il circuito tedesco. A Nurburgring, poco fa si sono concluse le qualifiche di rito.

A conquistare la pole position un fantastico Valtteri Bottas, primo con la sua Mercedes davanti a Lewis Hamilton. Ottima terza posizione conquistata da Max Verstappen, che domani partirà in seconda fila. Un fantastico ultimo giro in Q3 ha fatto conquistare al ferrarista Charles Leclerc la quarta posizione in griglia di partenza. Il monegasco domani cercherà di ottenere il massimo in gara, ma le premesse sono molto buone.

Formula 1, qualifiche Eifel: Vettel ancora fuori al Q2

Si sono concluse pochi istanti fa le qualifiche di Formula 1 ad Eifel, in Germania. Sul circuito di Nurburgring i piloti si sono dati battaglia per conquistarsi la pole position, e alla fine Valtteri Bottas ha avuto la meglio. Ennesima delusione per Sebastian Vettel con la sua Ferrari, ancora fuori al Q2. Si tratta della settima eliminazione da inizio stagione, a cui ne va aggiunta una in Q1. Domani il ferrarista partirà undicesimo, cercando di guadagnare qualche posizione e di andare a punti.

“Con la macchina che ho è il massimo che posso fare, l’11esimo posto è il massimo che potevo fare” le sue parole rilasciate a Sky Sport: “Domani dovremo andare più forte, altrimenti si mette male. Gomme? Domani vedremo come agire, magari non partire con le soft si rivelerà un vantaggio”

